Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat Anklage gegen eine 47-jährige Fahrerin einer Stadtbahn erhoben. Sie steuerte eine der zwei Bahnen, die vor einem Jahr in Wangen kollidiert sind.

Rund ein Jahr nach einem schweren Stadtbahn-Unfall in Stuttgart-Wangen sind die Ermittlungen abgeschlossen. Die Stadtbahnfahrerin wird sich wohl vor Gericht verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft wirft der heute 49-Jährigen fahrlässige Körperverletzung in 17 Fällen und einen gefährlichen Eingriff in den Schienenverkehr vor. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem SWR. Zuerst hatte die Stuttgarter Zeitung berichtet.

Einer der schwersten Unfälle mit einer Stadtbahn in Stuttgart

Die 49-jährige Frau soll ihre Sorgfaltspflicht verletzt haben, als sie mit rund 25 Stundenkilometern auf eine andere stehende Stadtbahn aufgefahren ist. Zu den genaueren Umständen der Kollision gibt es noch keine Informationen. Es war einer der schwersten Unfälle in der Geschichte der Stuttgarter Stadtbahn. Eine 26-jährige Frau musste nach dem Unfall reanimiert werden. Auch die angeklagte Fahrerin wurde bei dem Zusammenprall eingeklemmt und schwer verletzt.

Verurteilungen wegen Gaffer-Videos

Wann der Prozess gegen die 49-jährige Stadtbahnfahrerin eröffnet wird, ist derzeit noch unklar. Über einen Termin entscheidet das Amtsgericht Stuttgart noch. Drei Schaulustige, die damals Videos von der Unfallstelle gemacht hatten, wurden bereits zu Geldstrafen verurteilt. Sie hatten laut Polizei gefilmt, bevor die Einsatzkräfte an der Unfallstelle gewesen seien. Die Videos waren auf einer Social-Media-Plattform veröffentlicht worden - darunter Bilder der schwerverletzten Fahrerin der Stadtbahn.