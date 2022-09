Prototyp in Stuttgart vorgestellt: "Umweltfreundlichstes Auto der Welt"

per Mail teilen

Das Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat am Mittwoch in Stuttgart das nach eigenen Angaben "im Betrieb umweltfreundlichste Auto der Welt" präsentiert.

Das Auto mit dem sperrigen Namen "Zero Emission Drive Unit - Generation 1" - kurz: Zedu 1 - ist ein Elektroauto und fährt nach Angaben des DLR fast ohne Emissionen. Es falle kein Bremsstaub an und auch bei hohen Geschwindigkeiten gebe es deutlich weniger Reifenabrieb als bisher, hieß es bei der Präsentation des Fahrzeugs am Mittwoch.

"Mit Zedu 1 weniger Feinstaub und Mikroplastik"

Das schadstoffarme Straßenfahrzeug wurde zusammen mit dem Automobilunternehmen HWA entwickelt und erfolgreich getestet, so das DLR. Den Angaben zufolge reduziert der Prototyp Zedu 1 auch weitestgehend den Ausstoß von Feinstaub und Mikroplastik durch neuartige, staubsaugerartige Induktionsbremsen und Radkästen.

Vorbild für künftige Autos

Das Konzept besitze einen hohen Wirkungsgrad, sei kompakt, alltagstauglich und vielseitig einsetzbar. Es lasse sich direkt auf zukünftige Pkw und Nutzfahrzeuge übertragen, hieß es bei der Vorstellung von Zedu 1. Das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg hat das Projekt mit sechs Millionen Euro gefördert.