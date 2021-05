Nach sechs Tagen ist das 28. Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart am Sonntag mit der Preisverleihung zu Ende gegangen. Bei der Online-Veranstaltung waren über 400 Kurz- und Langfilme in den Wettbewerbs- und Rahmenprogrammen sowie im Live-Stream zu sehen. Der Große Animationsfilmpreis des Landes Baden-Württemberg und der Stadt Stuttgart in Höhe von 15.000 Euro ging an den französischen Kurzfilm "Precieux". In dem 14-Minuten-Film geht es um anders sein und missverstanden werden, um Mobbing und Freundschaft. Unter den zahlreichen Preisträgern ist auch der 103-Minuten Film "Wolfwalkers", der als bester Animationslangfilm ausgezeichnet wurde. Nach Angaben des Veranstalters hatte die Webseite des Online-Festivals mehr als 160.000 Seitenaufrufe von über 5.500 Personen aus knapp 60 Ländern.