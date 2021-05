Nach einer Corona-Zwangspause und mehreren geplatzten Terminen soll am Dienstag der Terrorprozess gegen die mutmaßlich rechtsextremistische "Gruppe S." fortgesetzt werden. Verhandelt wird vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart-Stammheim. Erwartet wird die Aussage eines mutmaßlichen Mitglieds der Terrorgruppe. Der Mann aus Sachsen-Anhalt soll laut Anklage unter anderem Hilfe geleistet haben beim Beschaffen von Waffen und Handgranaten. Zwei Angeklagte haben bislang eine Aussage angekündigt. Ein 51-Jähriger, der im nordrhein-westfälischen Hamm für die Polizei arbeitete, hat bereits alle Verstrickungen in die Pläne und Absichten der Gruppe von sich gewiesen. Der Anklage zufolge soll er hingegen als Nicht-Mitglied seine Bereitschaft erklärt haben, die Vereinigung beim Waffenkauf finanziell zu unterstützen. In dem Mammutprozess stehen insgesamt elf mutmaßliche Mitglieder und ein möglicher Unterstützer der "Gruppe S." vor Gericht. Benannt ist die Gruppe nach ihrem mutmaßlichen Rädelsführer Werner S. Der Anklage zufolge wollten die Männer unter anderem Moscheen überfallen und bürgerkriegsähnliche Zustände auslösen.