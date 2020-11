Telefontrickbetrüger sind in diesen Tagen zahlreich in Stuttgart und Region aktiv - die Polizei ertrinkt nach eigenen Angaben in Anzeigen. Mit einer besonders ausgeklügelten Dreifachmasche haben am Donnerstag in Stuttgart Betrüger mehrere Zehntausend Euro erbeutet. Opfer ist ein 67 Jahre alter Mann in Stuttgart-Mühlhausen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, gaben sich die Täter bei ihm am Telefon nacheinander als Verwandter, Polizist und Bankangestellter aus. Der angebliche Verwandte bat um Geld für einen Hauskauf und der falsche Polizist versicherte dem Opfer, dass es sich um keinen Betrüger handele. Der angebliche Bankmitarbeiter gab vor, dass das geliehene Geld bereits wieder auf dem Konto des Mannes wäre. Daraufhin übergab der 67-Jährige das bereits abgehobene Geld einem mutmaßlichen Komplizen. Der Betrug flog auf, nachdem das Opfer seinen echten Angehörigen kontaktierte.