In Stuttgart sind derzeit die Heilbronner Straße und Teile des Europaviertels gesperrt. Die Stadt will damit Passanten und den Verkehr vor möglicherweise herabstürzenden Gebäudeteilen schützen. Die Polizei bittet auch mit Blick auf das VfB-Heimspiel darum, dass Verkehrsteilnehmer die Gegend weiträumig umfahren. Die Stadt rechnet mit erheblichen Verkehrsbehinderungen. Wie lange die Sperrung noch gilt, ist unklar. Anlass ist nach Angaben der Stadt, dass sich von einem Privatgebäude am Mailänder Platz eine massive Betonplatte der Größe 1,5 mal 3 Meter gelöst habe. Durch einen Sturm könnte sich das wiederholen und Menschen gefährden, so die Befürchtung.