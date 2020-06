Bis Mitte Juli sind ab sofort im Stuttgarter Stadtpalais Poster von Grafikerinnen und Grafikern aus der Region zu sehen. Die Poster sollen vor allem gute Laune machen. „Bewegung für Radikale Empathie“ nennt sich die Initiative, die mit Witz und Augenzwinkern überraschende Ansichten in den Alltag zaubern will. Die Poster waren zuvor auf leeren Litfaßäulen und Plakatwänden in ganz Stuttgart zu sehen. Viele Plakatflächen waren ohne Konzerte und Großveranstaltungen nämlich häufig leer. Die deprimierenden Kahlflächen in der Stadt sollten durch die Plakate der Künstlerinnen und Künstler mit Leben gefüllt werden.