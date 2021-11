U5 und U6: Gleisbauarbeiten auf wichtigen Stadtbahnstrecken

Fahrgäste der Stadtbahnlinien U5 und U6 in Stuttgart müssen sich von Montag an auf Einschränkungen einstellen. Bis einschließlich kommenden Sonntag enden beide Linien an der Haltestelle Möhringen-Bahnhof. Grund seien umfangreiche Gleisbauarbeiten, teilte die SSB AG mit. An der Haltestelle Möhringen Bahnhof müssen deshalb Fahrgäste, die aus Richtung Stuttgarter Innenstadt kommen, auf Busse umsteigen. Laut SSB fährt der Ersatzbus U5E für die U5 zwischen Möhringen Bahnhof und Leinfelden Bahnhof. Für die U6 fährt der Bus 72 als Ersatz zwischen Möhringen Bahnhof und Fasanenhof. Fahrgäste müssen mehr Zeit einplanen. Die Arbeiten sollen bis zum kommenden Sonntagabend abgeschlossen sein.