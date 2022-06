per Mail teilen

Mit Blick auf das Thermometer und die anhaltende Hitze sperrt die Stadt Stuttgart die öffentlichen Grillplätze. "Die Waldbrandgefahr in Stuttgart ist innerhalb kurzer Zeit stark angestiegen", teilte das Rathaus am Mittwoch mit. In den kommenden Tagen werde die sogenannte Waldbrandstufe 4 erwartet, das bedeutet "hohe Gefahr". Das Forstamt befürchtet vor allem Waldbrände.