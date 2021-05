Die Stadt Stuttgart hat einen Klima-Innovationfonds eingerichtet. Damit will die Landeshauptstadt innovative Projekte im Bereich Klimaschutz unterstützten. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag beschlossen. Das Budget von 10 Millionen Euro macht den Fonds zum europaweit größten kommunalen Innovationsfonds für das Klima. Die erste Bewerbungsphase startet am 17. Mai.