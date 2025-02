per Mail teilen

Der Schurwald in Stuttgart ist ein Wirtschaftswald, in dem Bäume gefällt werden. Naturschützer wollen die Rodungen stoppen. ForstBW hält auch aus Gründen des Klimaschutzes dagegen.

Gefällte Bäumen, die gestapelt am Waldrand liegen, sind nie ein schöner Anblick. Vor allem für den Naturschützer Michael Hoffmann ist dieses Bild nur schwer zu ertragen. Besser wäre es, wenn die Bäume ungestört in den Himmel hinein wachsen könnten und Teil eines gesunden Waldes wären, sagt er.

Der 50-Jährige ist Mitbegründer der Bürgerinitiative "Schutzwald-Schurwald", die sich gegen Eingriffe in den Schurwald in der Region Stuttgart einsetzt. Der bewaldete Höhenzug ist - wie viele andere Wälder in Baden-Württemberg - ein Wirtschaftswald. Das heißt, dass zu bestimmten Zeiten im Jahr Bäume gefällt und verkauft werden. Auch jetzt im Februar finden wieder Baumfällarbeiten statt. Diese sind notwendig, erklärt der zuständige Forstbetrieb "ForstBW". Auch um den Wald fit für den Klimawandel zu machen.

Protest gegen Baumfällarbeiten im Schurwald

Der Schurwald liegt östlich von Stuttgart und erstreckt sich über den Stadtkreis Stuttgart sowie über die Landkreise Esslingen, Göppingen, Rems-Murr- und Ostalbkreis. Ein großes Gebiet, das vielen Menschen auch als Naherholungsgebiet dient.

"Wenn Bäume gefällt werden, funktioniert der Abtransport über sogenannte Rückegassen. Diese Rückegassen werden mit schwerem Gerät befahren, sodass sich der Waldboden verhärtet und vor allem nicht mehr richtig saugfähig ist", sagt Michael Hoffmann.

Wenn es viel regnet, wie während des Starkregens im Juni 2024, dann würden die Rückegassen dafür sorgen, dass der Waldboden weniger Wasser aufnimmt. Zudem laufen die Rückegassen bergabwärts, was dazu führen könnte, dass mehr Wasser nach unten in Richtung Tal schießt, so Michael Hoffmann.

Diskussion um Baumfällarbeiten in der Region Stuttgart: Wie wird der Schurwald fit gemacht für den Klimawandel? SWR

"Der Wald muss sich selbst helfen"

Die Bürgerinitiative Schutzwald-Schurwald erkennt im Eingriff in den Wald eine große Gefahr, denn so könne sich der Wald nicht richtig auf den Klimawandel vorbereiten. "Der Wald hat sich eigentlich immer selbst geholfen", sagt Michael Hoffmann, "es sind die Baumarten gewachsen, die auch überleben können."

Die Bürgerinitiative vertritt den Standpunkt, der Wald müsse komplett in Ruhe gelassen werden. Dafür haben sie eine Petition gestartet. Die Bürgerinitiative möchte aus dem Schurwald einen Schwammwald machen, damit Starkwetterereignisse besser abgefangen werden können.

Was ist ein Schwammwald? Ein "Schwammwald" ist ein Wald, der einen gesunden Wasserhaushalt aufweist. Er kann Wasser besonders gut aufnehmen, speichern und abgeben - ähnlich wie ein Schwamm. Die Versickerung des Wassers wird bei einem Schwammwald begünstigt. So ist der Wald einerseits besser vor Trockenheit, aber auch vor Überschwemmungen bei Starkregenereignissen geschützt. Ein Schwammwald zeichnet sich durch verschiedene Baumarten aus, die unterschiedlich tief wurzeln, aber auch durch einen möglichst dichten Kronenschluss und durch Waldwege, die das Regenwasser in den Wald ableiten.

Forstbetrieb FostBW vertritt Gegenmeinung

"Natürlich hinterlassen forstliche Betriebsarbeiten in den Wäldern Spuren", sagt Johannes Fischbach ein. Er kümmert sich im Auftrag von ForstBW um den Schurwald. Der Forstbetrieb ist für die Bewirtschaftung des Staatswalds zuständig. Bei ForstBW kennt man die Ideen der Bürgerinitiative, allerdings seien diese Konzepte nicht der richtige Weg. "Wenn jegliche Form der Nutzung abgelehnt wird, überfordern wir die Kräfte der Natur", so Johannes Fischbach. "Nichts tun stellt aus meiner Sicht keine gute Lösung dar."

Forstwirtschaft sei unvermeidbar

Das Team von ForstBW weiß, dass beispielsweise Rückegassen oder auch gefällte Bäume am Wegrand für die Waldbesucher irritieren sein können. Dennoch sei es unvermeidbar, dass Wälder wie der Schurwald aktiv genutzt werden. "Ein Arbeiten mit der Natur und eine nachhaltige Nutzung dieses Ökosystems hat nicht nur Tradition, sondern stellt für uns eine Verpflichtung dar, den unterschiedlichsten Ansprüchen der Gesellschaft an den Wald gerecht zu werden", sagt Johannes Fischbach.

Das Holz, das durch die Baumfällarbeiten entsteht, sei ein wichtiger Rohstoff: Das Heizen und Bauen mit Holz funktioniere eben nur, wenn Bäume dafür gefällt werden. Laut Johannes Fischbach gibt es aber noch einen weiteren Grund, der für die Bewirtschaftung des Schurwalds spricht: "Neben den klassischen Funktionen wie Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion spielt auch der Klimaschutz seit einigen Jahren eine zentrale und immer wichtigere Bedeutung."

Wie wird der Wald fit für den Klimawandel?

Wie genau der Wald fit für den Klimawandel gemacht werden kann, darüber sind sich ForstBW und die Bürgerinitiative Schutzwald-Schurwald uneinig. Während die Bürgerinitiative die Meinung vertritt, der Wald müsse sich selbst helfen, betrachtet ForstBW diese Vorgehensweise als fatal: "Die Geschwindigkeit der Veränderung durch den Klimawandel übersteigt die natürliche Anpassungsfähigkeit unserer Wälder. Da die Auswirkungen des Klimawandels nicht abschätzbar sind, müssen wir auf diese Unsicherheiten mit einem entsprechenden Risikomanagement reagieren", betont Johannes Fischbach. Deshalb müsse dem Wald aktiv geholfen werden.

Das Risikomanagement von ForstBW umfasst die Neupflanzung von Baumarten, die den Klimawandel vermutlich besser verkraften können. Zum Beispiel Eichen. Aktuell wachsen im Schurwald vor allem Buchen. Außerdem seien auch regelmäßige Pflegeeingriffe notwendig, um die Vitalität der Waldbestände zu erhöhen, sagt Johannes Fischbach. Zu diesen Pflegeeingriffen zählt das Fällen von alten oder kranken Bäumen. Es werden aber auch Baumfällarbeiten durchgeführt, um das Wachsen von klimaresistenten Baumarten zu fördern.

Ökologie und Ökonomie vereinbar?

"Wir wissen nicht, was durch den Klimawandel auf uns und den Wald zukommt", sagt Johannes Fischbach. Trotzdem tue ForstBW alles dafür um Ökologie und Ökonomie unter einen Hut zu bekommen: "Für mich und meine Kolleginnen und Kollegen bei ForstBW sind der Wald und die Waldbewirtschaftung eine Herzensangelegenheit. Wir stehen gerade hier im Schurwald in der Verantwortung vieler Generationen von Forstleuten, die den sehr naturnahen Wald, den es hier ganz überwiegend gibt, geprägt haben." Für Johannes Fischbach gibt es keinen gesunden Wald, solange er bewirtschaftet wird. Welche der beiden Standpunkt tatsächlich der richtige ist, muss die Zeit zeigen.