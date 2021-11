Autos bleiben auf schneeglatten Straßen liegen

Schneetreiben und schneebedeckte Straßen sorgen seit Sonntagabend in der Region Stuttgart für Behinderungen. Schwerpunkt war die Landeshauptstadt Stuttgart. Auch der Albaufstieg der Autobahn 8 ist betroffen. In Stuttgart brachte der Schneefall mehrere Autos ins Rutschen. Drei Insassen seien bei Unfällen leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen dem SWR. Meist blieb es aber bei Blechschäden. Die Bergheimer Steige in Stuttgart-Weilimdorf musste zeitweise gesperrt werden. Im Kreis Ludwigsburg wurden sechs kleinere Unfälle registriert. Seit dem frühen Morgen sorgen Schneefälle am Albaufstieg der Autobahn 8 für teils schneebedeckte Fahrbahnen. Die Räumdienste seien im Einsatz, so das Polizeipräsidium Ulm.