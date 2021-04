Stuttgart:

In Stuttgart müssen ab Donnerstag alle rund 230 Schulen und rund 600 Kitas schließen. Das hat die Stadt Stuttgart mitgeteilt und begründet das mit der 7-Tage-Inzidenz, die in der Landeshauptstadt deutlich über 200 liegt. Damit Eltern ihre Kinder in die Notbetreuung geben dürfen, müssen beide Elternteile laut Stadt in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sein und müssen eine entsprechende Bescheinigung des Arbeitgebers vorlegen. Auch Familien, die sich in einer besonderen Notlage befinden, dürfen die Notbetreuung in Anspruch nehmen. Kinder, die die Notbetreuung besuchen, müssen negativ getestet sein, so die Stadt Stuttgart.