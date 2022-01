Schlag gegen Drogenhändlerring

Die Polizei hat in Stuttgart vier mutmaßliche Rauschgifthändler festgenommen, die im großen Stil gedealt haben sollen. An mehreren Orten in Stuttgart und Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) konnten die Beamten Rauschmittel und Geld sicherstellen. Nach Angaben der Polizei wurden bei den Männern im Alter von 23 bis 29 Jahren am Dienstagabend insgesamt mehr als 17 Kilogramm Marihuana, mehrere Hundert Gramm Kokain und mutmaßliches Dealergeld gefunden. Außerdem wurden weitere Utensilien sichergestellt, die auf einen Drogenhandel schließen lassen. Drei Tatverdächtige konnten Spezialkräfte der Polizei festnehmen, nachdem sie gerade neun Kilogramm Marihuana von einem Lieferanten erhalten haben sollen. Außerdem wurde ein weiterer Verdächtiger festgenommen.