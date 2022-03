S-Bahn Stuttgart: Viele Ausfälle und Verspätungen

Fahrgäste der Stuttgarter S-Bahn haben am Donnerstag viel Zeit und Geduld gebraucht - es gab zahlreiche Ausfälle und Verspätungen. Gleich drei Mal war ein Defekt an einer Weiche am Hauptbahnhof aufgetreten, im morgendlichen Berufsverkehr, am Vormittag und am frühen Nachmittag. Von rund 50 Fahrten auf der Stammstrecke seien in dieser Zeit fast alle ausgefallen, sagte ein Bahnsprecher dem SWR. Nur noch die Linie S1 fuhr in einer Richtung durch den S-Bahntunnel. Es dauere dann immer etwas, bis sich der Fahrplan wieder normalisiere, so der Sprecher. Auf der Linie S3 verkehrt die S-Bahn am Donnerstag nur im Halbstundentakt. Grund sind zahlreiche Krankmeldungen beim Fahrpersonal.