Die Stadt Stuttgart plant in den kommenden Wochen ein neues Ankunftszentrum für Geflüchtete aus der Ukraine. Zu besseren Organisation bei der Ankunft und Verteilung der Geflüchteten will die Stadt Stuttgart eine zentrale Anlaufstelle im LBBW-Komplex neben dem Hauptbahnhof einrichten. Das bestätigte ein Sprecher der Stadt. Geplant ist hier neben der erkennungsdienstlichen Registrierung auch die medizinische Erstuntersuchung. Probleme bereitet die Personalsituation bei den Betreuern der rund 6.000 Flüchtlinge in Stuttgart. Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann (Grüne) hatte sich bei der Vorstellung des Projekt im Sozialausschuss des Gemeinderats auch zu den Vorwürfen von Flüchtlingshelfern geäußert, wonach zu viele Aufgaben auf den Schultern von Ehrenamtlichen lasteten. Man tue, was man könne, aber wegen des Fachkräftemangels sei es schwierig Personal für die Betreuung zu finden.