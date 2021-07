per Mail teilen

Wann schlägt in Stuttgart die Delta-Variante durch? Ist es noch sinnvoll auf die Inzidenz zu schauen? Kommt nach der dritten eine vierte Corona-Welle? Der Chef vom Gesundheitsamt antwortet.

Die Delta-Variante des Corona-Virus ist in Stuttgart auf dem Vormarsch. Allerdings dominiere sie im Moment noch nicht, sagte Prof. Stefan Ehehalt am Dienstag. Der Leiter des Stuttgarter Gesundheitsamts rechnet damit, dass die ansteckendere Virus-Mutation noch im Lauf des Julis in Stuttgart die vorherrschende sein wird.

Prof. Ehehalt: Nicht nur die Sieben-Tage-Inzidenz ist ein wichtiger Wert

Neben der Sieben-Tage-Inzidenz nimmt die Bedeutung auch von anderen Corona-Werten zu. Sind die Inzidenzen also nicht mehr wichtig? Nein, so der Chef des Gesundheitsamts, schließlich zeige die Inzidenz wie häufig das Virus in der Bevölkerung nachweisbar ist. Da vor allem die älteren und besonders anfälligen Menschen aufgrund von Impfungen zunehmend besser geschützt sind, spielen laut Gesundheitsamt aber auch Werte wie die Impfrate und die Auslastung von Intensivstationen eine immer wichtigere Rolle.

"Mit den Impfzahlen in Stuttgart kann, möchte und will ich noch nicht zufrieden sein."

Die vierte Welle komme mit einer großen Wahrscheinlichkeit im Herbst und Winter auf uns zu, ist sich Ehehalt sicher. Weltweit sei die Pandemie nicht vorbei. Derzeit gebe es lediglich eine "Verschnaufspause".

Appell an Reisende: Wenig Kontakte zwei Wochen nach Rückkehr

Deswegen rät der Amtsleiter weiter auf Abstand, Hygieneregeln, Lüften und Testen zu achten. An Reiserückkehrer hat er eine dringende Bitte: Selbst wenn es keine Quarantänepflicht gebe, sollte man während der ersten zwei Wochen nach der Reise seine sozialen Kontakte möglichst reduzieren.