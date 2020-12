Ein 33 Jahre alter Mann in Stuttgart steht im Verdacht, seine Mutter bedroht und bei seiner Festnahme mehrere Polizisten verletzt zu haben. Der Mann kam in Polizeigewahrsam. Die Mutter des Tatverdächtigen hatte am frühen Montagmorgen die Polizei alarmiert. Sie werde von ihrem Sohn angegriffen und bedroht. Der 33-Jährige verließ daraufhin die Wohnung im Stuttgarter Stadtteil Sillenbuch und begann kurz darauf an einer Stadtbahnhaltestelle zu randalieren. Nach Angaben der Polizei riss er dabei auch einen Schachtdeckel aus der Straße. Insgesamt sechs Polizisten versuchten den Mann festzunehmen, der sich heftig wehrte. Er spuckte die Beamten an, beleidigte sie und versuchte sich loszureißen. Dabei wurden zwei Polizeibeamte und eine Polizeibeamtin leicht verletzt.