Rad-Kampagne der Stadt Stuttgart sorgt für Kritik

"Rad nimmt Rücksicht" – so heißt eine neue Kampagne der Stadt Stuttgart. Sie soll Radfahrende für ein umsichtiges Verhalten sensibilisieren. Diese fühlen sich ungerecht behandelt.

Die Farben der Plakate sind gelb und blau. Das erinnert an die Ukraine, sagen Kritikerinnen und Kritiker. Dabei hat doch die Stadtverwaltung die Stuttgarter Radfahrerinnen und Radfahrer im Blick. Sie sollen mehr Rücksicht nehmen. Es gehe um "das nicht immer spannungsfreie" Verhältnis zwischen Fußgehenden und Radfahrenden, heißt es in einer Pressemitteilung. "Rad nimmt Rücksicht" - dieser Slogan wurde an fünfzig Stellen auf Fuß‐ und Radwegen mit Sprühkreide markiert sowie auf Plakaten und in sozialen Netzwerken verbreitet.

Fahrradverband kritisiert Verallgemeinerung

Kritik gibt es nicht nur an den Farben. Fahrradverbände wie die Naturfreunde Radgruppe Stuttgart fühlen sich durch die Aktion der Stadt in eine Schublade gesteckt. Peter Pipiorke von der Radgruppe begrüßt zwar ein besseres Miteinander auf den Straßen, sieht in der Kampagne allerdings auch die Gefahr, dass alle Radfahrerinnen und Radfahrer pauschal für ein rücksichtsloses Verhalten angeprangert werden. "Zwar möchte man die Zahl der Radfahrer in Stuttgart vervielfachen, erweitert dafür aber nicht die Verkehrsflächen und zwingt sie damit zu Lasten der Fußgänger auf die Gehwege." Dies verursache gerade an Wochenenden an Orten wie der Hofener Straße im Stadtteil Bad Cannstatt ein großes Gedränge zwischen Radlern und Passanten, so Pipiorke.

Viele Beschwerden über Radfahrende bei der Stadt

Die Stadtverwaltung hat die Kampagne zusammen mit dem Polizeipräsidium entwickelt. Im vergangenen Jahr ging es um den Mindestabstand von Autos beim Überholen von Fahrrädern. Jetzt sollen Radfahrerinnen und Radfahrer mehr Rücksicht gegenüber zu Fuß Gehenden nehmen. Laut der Stadt häufen sich die Beschwerden der Fußgängerinnen und Fußgänger über den Radverkehr. Susanne Scherz, Leiterin der Abteilung Straßenverkehr im Amt für öffentliche Ordnung, spricht von einem Erfolg der Kampagne: "Schwächere Verkehrsteilnehmende müssen sich im Verkehr sicher fühlen. Wir begrüßen es deshalb, mit der Kampagne das Gespräch dazu in Gang gebracht zu haben."

Polizei: Probleme auf gemeinsam genutzten Wegen

Auf Routen, auf den Passanten und Radler dieselben Wege teilen müssen, gibt es besonders viel Ärger - wie etwa im Schlossgarten oder auf der Hauptradroute in der Tübinger Straße. "Würden sich Radfahrer bei Gemischtverkehr an die Schrittgeschwindigkeit halten und Passanten nicht auf Radwegen laufen, gebe es wesentlich weniger Zwischenfälle", sagte Klaus-Stefan Müller von der Stuttgarter Polizei. Insbesondere E-Bike-Fahrerinnen und -Fahrer können hohe Geschwindigkeiten entwickeln und Passanten ohne böse Absichten überraschen oder erschrecken.

Mehr Ablenkung durch Smartphones im Verkehr

Nicht selten seien auch Smartphones, die beim Radfahren oder auch beim Laufen benutzt werden, ein Grund für mehr Unfälle. Polizeisprecher Müller rät dazu, Handys beim Navigieren während der Fahrt nicht in der Hand, sondern lieber an einer Halterung am Lenker zu verwenden.

Mehr Radwege auf Autofahrspuren einrichten?

Statt Radfahrende zu ermahnen, fordert die Naturfreunde Radgruppe Stuttgart eine Umverteilung der Verkehrsflächen: Gehwege nur für Fußgängerinnen und Fußgänger und separate, geschützte Radwege auf bisherigen Autofahrspuren. Ziel der Stadtverwaltung sei es, bei zukünftigen Planungen die Radfahrenden und die zu Fuß Gehenden zu trennen. Dies sei in einer dichten Stadt aber nicht immer möglich, sagte der Bürgermeister für Städtebau, Wohnen, Umwelt (Grüne), Peter Pätzold, zum Start der Kampagne.

Auch Fußgänger oft vom Handy abgelenkt

"Straßenverkehr hat immer was mit gegenseitiger Rücksichtnahme zu tun", betont Klaus-Stefan Müller, da müsse sich kein Einzelner "auf den Schlips getreten" fühlen. Fragt man Passanten, so herrscht auch hier Einigkeit, dass zur Sicherheit auf der Straße alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer beitragen können. "Auch Fußgänger sind viel zu oft ins Handy vertieft und sollten mehr auf ihre Umwelt achten", so ein Spaziergänger. "Mehr Radwege wären eben die Lösung", ergänzt eine andere Passantin.