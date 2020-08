In Sachen Prostitution gelten bundesweit unterschiedliche Corona-Auflagen. In Baden-Württemberg sind sexuelle Dienstleistungen derzeit komplett verboten. Dagegen wehren sich Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen am Donnerstag mit einer Demonstration auf dem Stuttgarter Wilhelmsplatz.

Das Stuttgarter Rotlichtviertel ist derzeit verwaist. Die Prostitution ist wegen Corona-Auflagen seit dem 19. Juli komplett verboten, nicht nur in Gewerberäumen wie Laufhäuser. Inzwischen gilt auch ein Verbot für selbständig tätige Sexarbeitende. Gegen die strikte Handhabe der Stadt Stuttgart demonstrieren die Sexarbeiter am Donnerstag. Neben einer Pressekonferenz um 12 Uhr und anschließenden Laufhaus-Touren planen die Veranstalter auch eine Kundgebung ab 16 Uhr auf dem Stuttgarter Wilhelmsplatz. Bundesweite unterschiedliche Corona-Auflagen sorgen für Kritik In anderen Bundesländern seien die Corona-Auflagen für Prostitution nicht so streng wie in Baden-Württemberg, kritisiert der Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen (BSD). In Bayern seien einzelne Bordelle schon wieder geöffnet, auch in Berlin dürften einschlägige Studios ihre Kunden wieder empfangen. Finanzielle Hilfen für Sexarbeitende fehlen Im Gegensatz zu Massage- und Tattoo-Studios werde sexuellen Dienstleistungen die Einhaltung von Hygienekonzepten in Stuttgart offenbar nicht zugetraut, so der BSD. Dieser betont außerdem, dass die meisten Sexarbeitenden selbstständig tätig seien und keine finanziellen Rücklagen hätten. Bereits seit vier Monaten dürften sie nicht arbeiten - wirksame finanzielle Hilfen gebe es jedoch auch nicht.