Der Stuttgarter Autobauer Porsche hat in den ersten drei Quartalen Einbußen bei Absatz, Umsatz und Gewinn hinnehmen müssen. Die Rendite liegt aber immer noch im angepeilten zweistelligen Bereich, wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen des Mutterkonzerns VW hervorgeht. Demnach beläuft sich der Umsatz der Porsche AG bis Ende September auf rund 19,4 Milliarden Euro, rund fünf Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der operative Gewinn liegt mit rund zwei Milliarden Euro sogar um mehr als ein Viertel unter dem Vorjahresniveau. Daraus ergibt sich allerdings immer noch eine im Branchenvergleich weit überdurchschnittliche Rendite von 10,4 Prozent. Porsche hat in den ersten drei Quartalen weltweit 191.547 Fahrzeuge an Kunden übergeben, ein Rückgang von fünf Prozent gegen dem Vorjahreszeitraum.