Ein 52 Jahre alter Mann ist in Stuttgart im Polizeigewahrsam gestorben. Der Mann sei in der Nacht zum Montag betrunken an einer Stadtbahnhaltestelle entdeckt und in eine Ausnüchterungszelle gebracht worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Arzt habe den Mann zuvor untersucht und für haftfähig befunden. Hinweise auf ein Verschulden Dritter gebe es derzeit nicht. Eine Obduktion der Leiche des schwer alkoholkranken Mannes habe keine Anhaltspunkte für eine äußere Gewalteinwirkung ergeben, hieß es weiter.