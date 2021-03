Keine Masken, kein Abstand, kein Einsehen, Flaschen- und Steinwürfe Richtung Polizei - aber kein Vergleich mit der Krawallnacht, betont die Stadt und kündigt Gespräche an.

Mehrere Hundert überwiegend junge Menschen hatten sich nach Polizeiangaben am Samstag in der Stuttgarter Innenstadt getroffen und gegen Corona-Regeln verstoßen. Der Sprecher der Stadt Stuttgart, Sven Matis, sprach in einem SWR-Interview von einem Warnsignal, dass so etwas wie die Krawallnacht im Juni 2020 noch einmal passieren könnte. Und das gelte es zu verhindern. In dieser Woche sollen Gespräche mit Polizei, Streetworkern und anderen Partnern stattfinden, so der Sprecher.

Am Samstag hatten sich meist junge Leute im Bereich des Stuttgarter Schlossplatzes versammelt - ein Großteil von ihnen hielt sich nicht an Abstandsregeln und trug keinen Mund-Nasen-Schutz, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte.