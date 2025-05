Ein 45-jähriger Mann soll am Freitag seinen Vater in der gemeinsamen Wohnung in Stuttgart-Plieningen getötet haben. Der mutmaßliche Täter stellte sich selber der Polizei.

Die Polizei hat am Freitag in Stuttgart-Plieningen einen 45-jährigen Mann festgenommen, der seinen 76 Jahre alten Vater getötet haben soll. Das teilte die Polizei mit. Demnach soll der mutmaßliche Täter sich am späten Vormittag selbst bei der Polizei gemeldet haben. Die Polizei entdeckte wenig später in der gemeinsamen Wohnung in Plieningen der beiden Männer den Leichnam des 76-jährigen Vaters.

Polizei untersuchte den Tag über den Tatort

Der Polizei zufolge zeigte der Leichnam Spuren von Gewalteinwirkung auf. Er soll bereits seit Donnerstag tot sein. Noch bis in die Abendstunden untersuchten Beamte der Spurensicherung den Tatort. Die Beamten befragten zudem die Nachbarschaft. Die Ermittlungen dauern weiter an. Der 45-jährige mutmaßliche Täter soll am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt werden.