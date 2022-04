Stadt prüft schärfere Auflagen für Demos an Ostern

Nach einem Autokorso gegen Diskriminierung russisch sprechender Menschen am vergangenen Samstag prüft die Stadt Stuttgart jetzt, ob Demo-Auflagen verschärft werden müssen. Auch für Demonstrationen am Osterwochenende sollen Symbole und Zeichen verboten werden, die auf eine Unterstützung der russischen Armee deuten. Dazu gehöre besonders das Zeichen Z, so die Stadtverwaltung. Fahnen, Flaggen oder Schilder dürften nicht so an Autos befestigt werden, dass sie während der Fahrt herabfallen können. Die Stadt Stuttgart prüft laut einem Sprecher, ob Flaggen, die der russischen Präsidentenstandarte zugeschrieben werden, bei künftigen Demonstrationen gezeigt werden dürfen oder ob sie als kriegsunterstützend gewertet werden müssen.