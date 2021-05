In Stuttgart sind vom kommenden Donnerstag an weitreichende Öffnungen möglich. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in der Landeshauptstadt seit fünf Werktagen unter 100. Die Bundesnotbremse tritt damit außer Kraft. "Wir haben eine Perspektive und können erstmals wieder umfassend lockern", sagte Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) am Dienstag. Vorsicht und Umsicht seien aber weiterhin geboten. In Stuttgart dürfen ab Donnerstag unter Auflagen unter anderem Restaurants und Hotels wieder aufmachen. Ebenso Kultur- und Freizeiteinrichtungen, aber überwiegend nur im Freien. Es gelten dann die Regelungen der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Demnach bleibt es in der ersten Öffnungsstufe grundsätzlich bei der Abstands- und Maskenpflicht.