Malte Kaufmann aus Mühlhausen (Rhein-Neckar-Kreis) ist der Kandidat der AfD für die OB-Wahl in Stuttgart. Er will die Themen Arbeitsplätze und Sicherheit in den Mittelpunkt stellen.

Stuttgart sei eine Autostadt und müsse eine Autostadt bleiben, sagt Malte Kaufmann. Als Oberbürgermeister will er einen Runden Tisch mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern aus der Automobilindustrie initiieren. Im engen Kontakt solle erarbeitet werden, wie der Branche am besten geholfen werden könne, Arbeitsplätze in Stuttgart zu erhalten und zu schaffen. Sollte er zum Oberbürgermeister gewählt werden, würde er sich in seiner Verkehrspolitik unter anderem für mehr Parkplätze bei Neubauprojekten starkmachen. Kaufmann spricht sich gegen "Fahrradwege zu Lasten des Autoverkehrs" und gegen Pop-up-Bike-Lanes, temporäre Fahrradspuren, aus.

Priorität auf Sicherheit

Ein weiterer Schwerpunkt seiner Wahlkampagne ist das Thema Sicherheit. In Bezug auf die Krawallnacht in Stuttgart will Malte Kaufmann sich für mehr Polizeipräsenz in der Innenstadt, "Null Toleranz gegen Gewalttäter" und Abschiebungen, wenn es sich bei Tätern um Asylbewerber handelt, einsetzen.

Neuen Wohnraum schaffen

Bezahlbares Wohnen möchte Kaufmann als Oberbürgermeister beispielsweise auf den möglicherweise freiwerdenden Kasernenflächen der US-Armee möglich machen. Er lehnt die Initiative Seebrücke ab, über die die Stadt Stuttgart angeboten hat, Flüchtlinge aufzunehmen. Der Wohnungsmarkt in Stuttgart sei zu eng, man müsse "zunächst für die eigenen Bürger" sorgen, so Kaufmann.

Der 43-jährige Malte Kaufmann ist verheiratet, hat vier Kinder und lebt in Mühlhausen (Rhein-Neckar-Kreis). Er ist in der Immobilienbranche tätig und sitzt für die AfD im Kreisrat des Rhein-Neckar-Kreises sowie der Verbandsversammlung Rhein-Neckar.