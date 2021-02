Nach seinem Wahlsieg Ende November wird Stuttgarts neuer Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) am Donnerstag offiziell in sein Amt an der Rathausspitze eingeführt - allerdings zunächst nur als sogenannter Amtsverweser. Die öffentliche Sitzung des Gemeinderats ab 18:00 Uhr wird vom SWR per Livestream übertragen. Der Gemeinderat kommt in der Liederhalle zusammen. Für die Wahl zum Amtsverweser ist eine Mehrheit im Gemeinderat notwendig. Ein Amtsverweser hat fast alle Rechte und Pflichten eines Oberbürgermeisters. Er besitzt allerdings nicht das Stimmrecht im Gemeinderat, außerdem darf er die Amtskette noch nicht tragen. Hintergrund sind mehrere Einsprüche gegen die OB-Wahl, über die noch nicht rechtskräftig entschieden worden ist.