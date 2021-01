Acht Jahre lang hat Fritz Kuhn (Grüne) als Oberbürgermeister im Stuttgarter Rathaus regiert. Am Dienstag betritt der Grünen-Politiker zum letzten Mal als Stadtoberhaupt das Rathaus. Formal endet am 6. Januar seine Amtszeit. Seit Kriegsende war Kuhn erst der vierte Rathauschef in der Landeshauptstadt. Sein Nachfolger Frank Nopper (CDU) hatte die OB-Wahl Ende November mit mehr als 42 Prozent der Stimmen im zweiten Durchgang gewonnen. Die Wahl ist aber bislang nur unter Vorbehalt gültig, weil noch über mehrere Einwände entschieden werden muss. Anfang Februar will der Gemeinderat entscheiden, ob Nopper seine Arbeit als OB oder als Amtsverweser aufnehmen kann.