Während CDU-Kandidat Nopper weitere Unterstützung bekommt, ringt das öko-soziale Lager um eine Strategie. Kienzle will wieder antreten, Rockenbauch stellt Bedingungen - doch die Zeit drängt.

Bei der Stuttgarter Oberbürgermeisterwahl bekommt der CDU-Kandidat Frank Nopper Unterstützung vom FDP-Kreisverband. "Wir sind davon überzeugt, dass es nicht so aktionsarm weitergehen kann wie in den vergangenen acht Jahren unter einem grünen OB", so der Stuttgarter FDP-Kreisvorsitzende Armin Sermani. Ein positiver Wechsel sei dringend nötig. Nopper hatte am Sonntag 31,8 Prozent der Stimmen bekommen und lag damit deutlich vor seiner stärksten Konkurrentin, der Grünen-Politikerin Veronika Kienzle (17,2 Prozent).

Sollte sich das sogenannte öko-soziale Lager aus Grünen, SPD und SÖS-Linke-Plus jedoch auf eine gemeinsame Kandidatin oder einen Kandidaten einigen können, hätte diese/r wohl große Chancen auf die notwendige einfache Mehrheit im zweiten Wahlgang am 29. November. Kienzle, Marian Schreier (parteiunabhängig angetreten, aber SPD-Parteibuch), Hannes Rockenbauch (SÖS) und Martin Körner (SPD) lagen zwar jeweils weit hinter Nopper - zusammengerechnet kamen sie jedoch auf rund 56 Prozent der Stimmen. Rockenbauch sprach von einer "überwältigenden öko-sozialen Mehrheit".

Stuttgart hat gewählt: So lautet das Ergebnis der OB-Wahl vom 8. November 2020. SWR SWR

"Unmöglich und unklug": Rockenbauch schießt gegen Kienzle

Doch diese Mehrheit könnte nutzlos sein, wenn sich das Lager nicht einigen kann. Bislang hat nur SPD-Mann Körner seine Bewerbung zurückgezogen. Veronika Kienzle (Grüne) hatte bereits am Sonntagabend Ambitionen für eine erneute Kandidatur geäußert, ähnliches ist von Marian Schreier (parteiunabhängig) zu erwarten. Rockenbauch kritisierte Kienzle für ihren Vorstoß scharf: "Das fand ich unmöglich", sagte der SÖS-Politiker dem SWR. "Das finde ich unklug, aber das kann man jetzt heilen durch Sachpolitik. Am Ende gewinnt ja weder Kienzle noch Schreier, wenn sie jetzt gegeneinander kandidieren."

Rockenbauch hatte zuletzt vorgeschlagen, dass die linken, sozialen und ökologischen Parteien im Stuttgarter Gemeinderat bis Mittwoch einen gemeinsamen Antrag unterschreiben. Darin sollen Themen festgeschrieben werden, die eine gemeinsame Kandidatin oder ein gemeinsamer Kandidat vertreten soll. Andernfalls sei nicht sicher, ob er seine Kandidatur zurückziehe.

Kretschmann mit Abschneiden der Grünen nicht zufrieden

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich wenig begeistert über das Abschneiden der Grünen bei der Stuttgarter OB-Wahl gezeigt. "Natürlich kann man mit dem ersten Wahlgang nicht zufrieden sein", sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. "Aber da ist noch viel Luft nach oben." Es sei noch alles offen. Meist zögen nun Kandidaten zurück, dann würden die Karten neu gemischt. Von der OB-Wahl ließen sich keinerlei Trends ableiten, so Kretschmann weiter.

Neue Bewerbungen bis Mittwochabend möglich

Viel Zeit bleibt dem öko-sozialen Lager nicht. Für den zweiten Wahlgang, der auch als Neuwahl bezeichnet wird, können die bisherigen Bewerbungen bis Mittwoch, 18 Uhr, zurückgenommen werden. Neue Bewerbungen können ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt eingereicht werden. Über diese Bewerbungen entscheidet der Stuttgarter Gemeindewahlausschuss in öffentlicher Sitzung am Donnerstag im Rathaus. Laut Stadtverwaltung brauchen die neuen Bewerber 250 Unterstützungsunterschriften, eine Wählbarkeitsbescheinigung und eine eidesstattliche Versicherung, nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen zu sein.