Stundenlang haben sie verhandelt - aber am Ende konnten sich vier OB-Bewerber aus dem ersten Wahlgang nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten verständigen.

Marian Schreier (parteiunabhängig) und Hannes Rockenbauch (SÖS) halten an ihrer Kandidatur für das Amt des Stuttgarter Oberbürgermeisters fest und werden auch zum zweiten Wahlgang am 29. November antreten. Die Kandidatin der Grünen, Veronika Kienzle, tritt nicht mehr an. Mit ihr als dritte Kandidatin sehe sie keine Chancen für eine öko-soziale Mehrheit gegen CDU-Bewerber Frank Nopper, sagte Kienzle am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Eine Wahlempfehlung für Rockenbauch oder Schreier wollte sie zunächst nicht abgeben. Bereits am Wahlabend hatte Martin Körner (SPD) auf eine Teilnahme am zweiten Durchgang verzichtet.

Offenbar keine Bereitschaft für Kompromisskandidaten

Rockenbauch sagte am Mittwoch, es sei bei den Gesprächen nicht gelungen, die Inhalte verbindlich in Form festzuhalten. Auch habe es keine Bereitschaft gegeben zugunsten eines Kompromisskandidaten oder einer Kompromisskandidatin zurückzustecken. Namentlich erwähnte Rockenbauch dabei den unabhängigen Bewerber Marian Schreier.

Deadline Mittwoch 18 Uhr

Für den zweiten Wahlgang, der auch als Neuwahl bezeichnet wird, können die bisherigen Bewerbungen bis Mittwoch, 18 Uhr, zurückgenommen werden. Neue Bewerbungen können ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt eingereicht werden. Über diese Bewerbungen entscheidet der Stuttgarter Gemeindewahlausschuss in öffentlicher Sitzung am Donnerstag im Rathaus. Laut Stadtverwaltung brauchen die neuen Bewerber 250 Unterschriften, eine Wählbarkeitsbescheinigung und eine eidesstattliche Versicherung, nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen zu sein.