Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) sieht das Gastgewerbe in einer beispiellosen Krise. Hintergrund sei der Einbruch im Tourismus als Folge der Pandemie. Erst hätten Hotels, Pensionen, Kneipen und Restaurants über viele Wochen ganz schließen müssen, so die Gewerkschaft NGG. Und nach dem Lockdown laufe der Betrieb unter Auflagen nur langsam wieder an. Nicht nur die Unternehmen litten unter der Situation sondern auch die Beschäftigen. Köche, Kellner oder Hotelangestellte müssten als Kurzarbeiter deutliche Lohneinbußen in Kauf nehmen, und das bei ohnehin geringen Löhnen. Die NGG verweist dabei auf Zahlen des Statistischen Landesamtes. Demnach haben im ersten Halbjahr beispielsweise 56 Prozent weniger Gäste Stuttgart besucht als im Vorjahr.