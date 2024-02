Unbekannte haben mehrere Fensterscheiben des Neuen Schlosses in Stuttgart zerstört. Dort sind Ministerien untergebracht. Auch in Heilbronn und Singen wurden Scheiben eingeworfen.

In der Nacht auf Freitag sind an mehreren Orten in Baden-Württemberg Fensterscheiben von Ministerien und Behörden beschädigt worden. Ein Schaden von mehreren zehntausend Euro sei entstanden. Ob ein politischer Hintergrund vorliegt, ist unklar. In Stuttgart ermittelt nun der Staatsschutz.

Fenster eingeworfen: Ministerien in Stuttgart betroffen

Insgesamt 15 Scheiben seien am Neuen Schloss in Stuttgart-Mitte eingeworfen worden. Betroffen seien das Finanzministerium, das Wirtschaftsministerium und das Staatsministerium Baden-Württembergs. Das teilte eine Sprecherin des Staatsministeriums schriftlich mit. Es entstand nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden von etwa 20.000 Euro.

Erst im vergangenen Jahr hatte es eine Farbattacke auf das Wahlkreisbüro der baden-württembergischen Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) gegeben. Auch hier kam der Staatsschutz zum Einsatz. Im April 2022 wurde der Sitz des SPD-Landesverbands in Stuttgart ebenfalls mit Farbe beschmiert.

Weitere Schäden in Heilbronn und Singen

Ein weiterer Fall in derselben Nacht ereignete sich an Behörden und Dienstgebäuden in Heilbronn. Unbekannte hätten insgesamt 21 Scheiben mit Steinen eingeworfen. Der Schaden wurde auf 15.000 Euro geschätzt. Unter den beschädigten Gebäuden befänden sich auch ein Polizeiposten in der Innenstadt und ein Behördengebäude, in dem sich unter anderem Räume des Amtsgerichts befänden, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Staatsschutz ermittle in diesem Fall bislang nicht.

Auch in Singen (Kreis Konstanz) haben Unbekannte in der Nacht auf Freitag Scheiben beschädigt. Dabei wurden ein Eisenwarenhandel und ein Erotikshop zum Angriffsziel. Der Schaden liege auch hier schätzungsweise bei mehreren tausend Euro.