Daimler Truck entwickelt sich im Bereich Autonomes Fahren weiter: Die amerikanische Daimler-Truck-Tochter-Gesellschaft Torc Robotics eröffnet ein Technologie- und Entwicklungszentrum in Stuttgart. Das teilte der Konzern mit. Das Team in Stuttgart soll die laufende Entwicklung der Fahrsoftware für autonome Lkw in den USA unterstützen. Ziel von Torc und Daimler Truck sei es, schnell ein Software für autonome Lkw auf den Markt zu bringen.