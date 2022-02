Ehemaliges Metropol-Kino: Nun doch weitere Pläne für Boulderhalle eingereicht

Stuttgarter Behörden prüfen weiter, ob die Pächter des ehemaligen Metropol-Kinos das denkmalgeschützte Gebäude in eine Kletterhalle umbauen dürfen. Kurz vor Ablauf der Behörden-Frist am Montag haben diese bei der Stadt weitere Pläne dafür eingereicht. Das teilte die Stadt am darauffolgenden Tag dem SWR mit. Ob aber diese eingereichten Unterlagen für eine Prüfung ausreichend seien, das könne die Stadt frühestens in einer Woche mitteilen. Die Stadt hatte am Montag kritisiert, dass die bis dahin eingereichten Umbau-Pläne nicht ausreichend gewesen seien, damit die Denkmalschutz-Behörde sie prüfen könne. Dass die Chemnitzer Element-Boulder GmbH aus dem Metropol-Kino eine Boulderhalle machen will, hatte zu scharfen Protesten von Kulturschaffenden geführt.