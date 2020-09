Ein bislang unbekannter Mann ist in Stuttgart-Bad Cannstatt offenbar mehrmals von einer Brücke mit einem Salto in den Neckar gesprungen - und hat seine Aktionen dabei gefilmt. Zeugen hatten am Mittwochnachmittag die Polizei alarmiert. Ein Mann sei vom Geländer der König-Karl-Brücke mit einem Salto in den Neckar gesprungen. Zunächst war unklar, ob der Mann wieder unbeschadet an Land gestiegen ist. Deshalb wurde eine Suchaktion gestartet, im Einsatz waren unter anderem Wasserschutzpolizei, Taucher der Feuerwehr und die DLRG. Die Schleuse Cannstatt wurde vorübergehend gesperrt. Befragungen von Zeugen ergaben dann, dass der Mann nach zwei Sprüngen von der Brücke mit einem Lastenfahrrad davon gefahren war. Seine Sprünge habe er mit einem auf dem Fahrrad positionierten Handy gefilmt.