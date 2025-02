Ermittler haben in Stuttgart einen 25-Jährigen festgenommen. Er soll am Dienstag einen 27-Jährigen in Möhringen angeschossen haben. Der Mordversuch könnte mit einer Gewaltserie zusammenhängen.

Am Dienstag war ein Mann in Stuttgart-Möhringen angeschossen worden, nun hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Das meldeten die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg am Freitagnachmittag. Der Verdächtige wurde laut der Staatsanwaltschaft bereits am Mittwoch, einen Tag nach der Tat, festgenommen. Er soll auf einen 27-Jährigen geschossen haben und danach geflohen sein. Dabei war er offenbar von mehreren Zeugen gesehen worden.

Tatverdächtiger flüchtete nach den Schüssen auf sein Opfer

Den Ermittlern zufolge soll sich das 27-jährige Opfer gegen 18 Uhr in einem im Umbau befindlichen früheren Ladengeschäft in Möhringen aufgehalten haben. Der Tatverdächtige soll das Geschäft betreten und geschossen haben. Das Opfer wurde am Arm und im Bauchbereich getroffen. Der mutmaßliche Täter rannte danach in Richtung Bahnhof davon. Die Polizei hatte direkt nach der Tat nach ihm gefahndet, auch per Polizeihubschrauber. Trotz der Flucht konnten die Ermittler den 25-Jährigen in Stuttgart-Vaihingen ausfindig machen. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Der Haftrichter erließ Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Das Opfer ist außer Lebensgefahr.

Tat steht womöglich im Zusammenhang mit der Schuss-Serie

Der Tatverdächtige hat sich zum Vorwurf bislang nicht geäußert. Sowohl er als auch das Opfer haben laut Polizei Bezüge zu den gewalttätigen rivalisierenden Gruppierungen im Großraum Stuttgart, die für die sogenannte Schuss-Serie verantwortlich sind. Zwischen zwei Gruppen in der Region Stuttgart kommt es seit rund zweieinhalb Jahren zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, bei denen die Täter auch schießen.