Zum dritten Mal dieses Jahr ist eine Metzgerei in Stuttgart Opfer einer Attacke mit Buttersäure geworden. Laut Polizei stehen Tierschützer im Verdacht. Nun werden Zeugen gesucht.

In der Metzgerei Blessing & Kurz in Stuttgart-West ist am Donnerstagmorgen eine Schaufensterscheibe zerstört worden. Zudem wurde Buttersäure im Verkaufsbereich verteilt. Es ist bereits die dritte Attacke dieses Jahr auf das Geschäft. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Anwohner den Geruch am frühen Morgen wahrgenommen und die Beamten alarmiert. Schon am Montag hatten Unbekannte ein Graffiti am Geschäft hinterlassen und mutmaßlich Buttersäure davor verteilt.

Der Chef der Metzgerei Bressing & Kurz, Hans-Jürgen Kurz, steht am Eingang seines Landes in Stuttgart: Nach einer Attacke wohl durch radikale Tierschützer ist der Laden vorerst geschlossen. SWR Alina Klass

Metzgerei in Stuttgart Zielscheibe radikaler Tierschützer?

Gegenüber dem SWR erklärte die Polizei, Tierschützer stünden im Verdacht die Scheibe eingeschlagen und Buttersäure im Verkaufsraum verteilt zu haben. Denn bereits im Mai wurde wohl Buttersäure im Verkaufsraum verteilt. Hinzu kamen auch damals Graffiti auf der Fassade der Metzgerei wie: "Meat is Murder", auf Deutsch "Fleisch ist Mord" .

Hoher Schaden durch Buttersäure in der Metzgerei

Im Sommer musste der Metzger seine Ware entfernen und für eine Woche schließen. Er ging damals von einem Schaden von rund 20.000 bis 30.000 Euro aus. Laut Polizei beläuft sich auch den Schaden des aktuellen Angriffs auf mehrere tausend Euro und das Geschäft muss erneut bis auf Weiteres schließen. Die Polizei prüft nun den Zusammenhang der Fälle und bittet Zeugen, sich zu melden.