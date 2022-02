Stuttgart meldete zu niedrige Corona-Zahlen

per Mail teilen

Die offiziellen Corona-Zahlen aus Stuttgart sind in den vergangenen Tagen fehlerhaft gewesen. Tatsächlich sei es zu viel mehr Infektionen gekommen, räumte die Stadt ein. Das städtische Gesundheitsamt sprach von einem technischen Problem Anfang der Woche. Zusammen mit Ausfällen beim Personal seien deswegen zu wenig Stuttgarter Corona-Fälle an das Landesgesundheitsamt gemeldet worden. Das hatte dazu geführt, dass Stuttgart am Donnerstag angeblich die landesweit niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz aufwies. Als Wert wurde damals 612,7 angegeben. Tatsächlich liegt er nach Angaben des städtischen Gesundheitsamts eher bei 1.600.