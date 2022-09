Stuttgart: Messerattacke gegen Ehefrau

Die Polizei hat in Stuttgart einen Mann festgenommen, der seine Ehefrau schwer verletzt haben soll. Auf offener Straße soll er mehrfach mit einem Messer auf sie eingestochen haben.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, soll der 50-jährige Mann am Mittwochabend in Stuttgart-Zuffenhausen in einem Auto neben seiner Frau hergefahren sein, die zu Fuß unterwegs war. Dabei soll es zu einem Streit gekommen sein - zunächst nur verbal. Dann soll der Mann ausgestiegen sein und mehrfach mit einem Messer auf die 42-Jährige eingestochen haben, so die Behörden. Die Ehefrau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Anwohnerin rettet das Opfer

Eine Anwohnerin, die die Auseinandersetzung bemerkt hatte, öffnete nach Angaben der Behörden ihre Tür und bot der Frau Zuflucht. Der 50-Jährige, der in der Zwischenzeit geflüchtet war, wurde kurze Zeit später in seiner Wohnung festgenommen. Er sollte am Donnerstag vor einen Haftrichter kommen.