Nach dem verheerenden Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria haben in Stuttgart hunderte Menschen demonstriert. Sie forderten die Auflösung der Flüchtlingslager und die Aufnahme von Geflohenen.

Zu der Kundgebung am Donnerstagabend am Kleinen Schlossplatz in Stuttgart hatte unter anderem die Lokalgruppe der internationalen Bewegung "Seebrücke" aufgerufen. Unter dem Motto "Wir haben Platz - evakuiert die Lager" wiesen Aktivisten auf eine schon vor dem Brand unzumutbare Lage der Flüchtlinge auf der Insel Lesbos hin.

Weitere Demonstration angekündigt

Nach der Kundgebung zogen die Teilnehmer Richtung Landtag, dort löste sich die Versammlung auf. Für Freitagabend haben weitere Gruppen eine Demonstration auf dem Marktplatz in Ludwigsburg angekündigt. Ihr Motto lautet: "Moria - Schande für Europa - Flüchtlinge sofort aufnehmen".