Stuttgart-Lauf: Herausforderung bei großer Hitze

Bei Rekordtemperaturen findet am Samstag und Sonntag wieder der Stuttgart-Lauf statt - zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie. Einige Straßen sind zum Teil gesperrt.

Im NeckarPark ging es am Samstagmittag los. Zuerst starten die Wettbewerbe für Kinder und Jugendliche, darunter der Bambini-Lauf, ein Mini-Marathon und ein 5-Kilometer-Lauf. Am Sonntag stehen dann die Hauptläufe an: ein Rollstuhl-Halbmarathon, ein 10-Kilometer-Lauf und ein Staffel-Halbmarathon.

Umleitungen für Autofahrer

Für die Starts sind die Mercedesstraße in Stuttgart Bad Cannstatt und die Benzstraße zum Teil gesperrt. Anlieger können die Strecke queren, solange dort noch keine Läufer unterwegs sind. Umleitungen sind ausgeschildert.

Auch der Stadtbahn- und Busverkehr ist beeinträchtigt. Die Stuttgarter Straßenbahnen AG informiert im Internet und setzt Fahrgastbetreuer an den Haltestellen ein.

Erfrischungen erwünscht

Wegen der hohen Temperaturen am Wochenende werden auf der Internetseite des Stuttgart-Lauf, dahinter steht die Gesellschaft zur Förderung der Leichtathletik in Württemberg, alle Anwohnerinnen und Anwohner, die an der Laufstrecke wohnen, dazu ermuntert, die Läuferinnen und Läufer mit Wasserspritzpistolen oder Gartenschläuchen zu erfrischen.

Koffeinhaltige Getränke nicht ratsam

Praktische Tipps zur Flüssigkeitsaufnahme gibt es auf der Seite ebenfalls. Ganz wichtig ist es demnach, dass die Läuferinnen und Läufer nicht bereits mit einem Flüssigkeitsmangel an den Start gehen. Es ist ratsam, bereits am Vortag ausreichend viel zu trinken. Es wird auch auf die harntreibende Wirkung von koffeinhaltigen Getränken hingewiesen, die zu unerwünschtem Flüssigkeitsverlust führen kann.

Zur Selbstkontrolle kann man die Urinfarbe überprüfen. Eine dunkle, kräftige Urinfarbe weist auf eine konzentrierte Nierenausscheidung und damit auf einen Flüssigkeitsmangel hin.