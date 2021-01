per Mail teilen

Wegen versuchten Mordes müssen sich zwei Brüder von Montag an vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten. Sie sollen auf einen Mann in dessen Werkstatt in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) eingestochen und geschossen haben, um ihn zu töten. Laut Anklage ereignete sich die Tat Januar im Waiblinger Gewerbegebiet Eisenthal. Zeugen hatten gemeldet, dass es einen Streit zwischen dem 33-Jährigen und zwei Angreifern gegeben habe. Zwei weitere Angeklagte sollen vor dem Gebäude Wache gestanden haben. Die vier Männer hatten das Gelände der Autowerkstatt nach den Schüssen verlassen. Das Opfer überlebte schwer verletzt. Laut Staatsanwaltschaft kannten sich die Täter und das Opfer. Für den Prozess sind bis Anfang Februar 14 Verhandlungstage angesetzt.