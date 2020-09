Ein 19 Jahre alter Mann muss sich wegen besonders schwerer Brandstiftung von Donnerstag an vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Kurz vor Weihnachten 2019 stand im Stuttgarter Norden ein Einfamilienhaus in Flammen, nur wenige Minuten Fußweg entfernt brannte fast gleichzeitig ein Auto vollständig aus. Die Ermittler gingen schnell von einem Zusammenhang aus: Brandstiftung zur Vertuschung eines Einbruchs. Die Hausbewohner waren zur Tatzeit im Urlaub, das Auto gehörte einer Bewohnerin. Dem Angeklagten werden zudem weitere Einbruchsdiebstähle vorgeworfen, darunter in drei Gastronomiebetrieben und in einem Supermarkt. Teilweise soll der 19-Jährige einen oder mehrere Mittäter gehabt haben.