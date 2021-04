Nach dem geplatzten Auftakt vor einer Woche steht am Montag der zweite Anlauf für den Prozess um eine brutale Attacke am Rande einer Corona-Demo in Stuttgart an. Zwei mutmaßlich Beteiligte müssen sich vor dem Landgericht verantworten. Beide werden der linken Szene zugerechnet. Dem einen wird versuchter Totschlag vorgeworfen, dem anderen gefährliche Körperverletzung. Sie sollen am Rande einer Demonstration der "Querdenken"-Bewegung im Mai 2020 einen 54-Jährigen so schwer verletzt haben, dass dieser wochenlang im Koma lag. Den ersten Anlauf zum Prozessbeginn hatte ein Corona-Ausbruch in der Stuttgarter Justizvollzugsanstalt Stammheim zunichte gemacht. Dort sitzt einer der beiden Angeklagten ein, ein zur Tatzeit 20-Jähriger.