Fragt man sie nach dem Verkehr in der Stadt, sind Menschen in Dresden und Leipzig zufriedener als in der Landeshauptstadt. Etwas nervt Stuttgarterinnen und Stuttgarter besonders.

Bei der Umfrage "ADAC Monitor" kommt Stuttgart lediglich auf den drittletzten Platz. Unter den 15 untersuchten Großstädten in Deutschland landet die Landeshauptstadt auf Platz 13. Nur Köln und Duisburg schneiden im Ranking schlechter ab. Bei der ADAC Umfrage wurden insgesamt über 9.000 Interviews zur persönlichen Mobilität ausgewertet.

In der Umfrage zeigen sich die Stuttgarterinnen und Stuttgarter sowie Menschen, die nach Stuttgart pendeln, insgesamt zufrieden mit der Verkehrssituation in Stuttgart. Doch im Vergleich zu einer Umfrage aus dem Jahr 2017 sowie zu vielen anderen deutschen Großstädten sind die Umfragewerte schlechter. Außerdem waren Einwohnerinnen und Einwohner tendenziell zufriedener als Pendlerinnen und Pendler oder Menschen auf Besuch.

ADAC: "Autofahrer sind sehr unzufrieden"

Besonders schlecht bewertet wurde die Lage für Autofahrerinnen und Autofahrer. Für besonders viel Frust in Stuttgart sorgen der Umfrage zufolge Staus und das Baustellenmanagement, ebenso die hohen Parkgebühren in der Innenstadt. "Die Wegweisung wird hingegen positiv bewertet", berichtet der ADAC. Wer in Stuttgart wohnt, kommt der Studie zufolge zu einem weniger harten Urteil in Bezug auf den Auto-Verkehr als Pendlerinnen und Pendler.

Radfahrerinnen und Radfahrer ärgern sich über E-Scooter

Bei Radfahrerinnen und Radfahrern zeigt sich in der Umfrage eine leicht negative Bewertung für Stuttgart. Viele beklagen laut ADAC, das Radwegenetz sei nicht durchgängig genug. In diesem Punkt sind sie deutlich weniger zufrieden als 2017. "Am meisten ärgern sich Fahrradfahrer über das Verhalten von E-Scooter-Fahrern, positiv wird die Zuverlässigkeit der geplanten Zielerreichung bewertet", berichtet der ADAC.

S-Bahn in Stuttgart ist vielen zu unpünktlich

Obwohl es in Stuttgart immer wieder zu Problemen mit dem S-Bahnverkehr kommt, sind ÖPNV-Nutzerinnen und -Nutzer laut ADAC insgesamt recht zufrieden. "Auffällig ist, dass Einpendler bzw. Besucher die Pünktlichkeit sehr negativ bewerten, bei Einwohnern hingegen die Zufriedenheit überwiegt", so der ADAC. Auch mit den Informationen bei Störungen sind viele unzufrieden. "Gestiegen ist die Zufriedenheit beim Preis-Leistungs-Verhältnis", berichtet der Club.

Studie: "Fußgänger in Stuttgart sind sehr zufrieden"

Fußgängerinnen und Fußgänger bewerten die Situation in Stuttgart für sie besser als die bereits genannten Gruppen. "Sehr zufrieden sind Fußgänger mit den sicheren Straßenübergängen. Wie die Radfahrer stören sie sich am meisten am Verhalten der E-Scooter-Fahrer", heißt es im ADAC-Bericht. Viele loben, die Fußgängerwege führten direkt zum Ziel.

ADAC fordert besseren ÖPNV in Stuttgart

Der ADAC Württemberg kommt für Stuttgart insgesamt zu dem Ergebnis, die Menschen seien hier noch zufrieden mit dem Mobilitätsangebot, aber deutlich weniger als vor sieben Jahren. Er rät, durch besseres Baustellenmanagement Staus zu reduzieren. Außerdem sollte der ÖPNV verbessert werden, gerade bei der Pünktlichkeit von S-Bahnen. Für Radfahrerinnen und Radfahrer fordert der ADAC mehr Strecken, besonders bei Radschnellwegen.