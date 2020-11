Bei einem Ladendiebstahl in Stuttgart-Untertürkheim haben sich drei Frauen nach der Tat vor dem Filialleiter entblößt und sind dann geflüchtet. Zwei der drei Frauen hatten am Mittwoch Waren aus dem Regal des Lebensmittelgeschäfts genommen und in einem Rock versteckt. Die Dritte beobachtete wohl die Umgebung, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie wurden vom Filialleiter angesprochen, als sie ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen wollten. Dann habe eine der Frauen ihr T-Shirt hochgehoben und eine andere ihren Rock heruntergezogen, so die Polizei. Alle seien mit langen Röcken bekleidet gewesen und hätten ihre Gesichter mit Masken und Schals bedeckt.