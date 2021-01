Nach acht Jahren Amtszeit ist Fritz Kuhn (Grüne) als Oberbürgermeister von Stuttgart am Montagabend offiziell verabschiedet worden. An der Feier im Rathaus nahmen weder Gäste noch Medienvertreter teil. Im Rahmen der Verabschiedung spach unter anderem Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). "Die vielen Herausforderungen seines letzten politischen Amts hat Fritz Kuhn mit Bravour gemeistert", so Kretschmann in seiner Dankesrede. "Mit einem schuldenfreien Haushalt, mit engagiertem Klimaschutz, mit nachhaltiger Mobilität und einer vielfältigen Kultur-Szene hat Kuhn diese tolle Stadt weit nach vorne gebracht." Die Amtsgeschäfte im Rathaus führt derzeit der Erste Bürgermeister Fabian Mayer (CDU). Der gewählte Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) kann sein Amt noch nicht antreten. Grund sind Einsprüche gegen die Wahl und damit verbundene Fristen.