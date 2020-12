Mit Beginn des harten Lockdowns hat sich der Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) am Dienstag an die Bürger gewandt. In einer Videobotschaft bat er um Mithilfe bei der Eindämmung des Coronavirus. Es komme darauf an, wie sehr jede Einzelne und jeder Einzelne mitmacht, so Kuhn. Der Oberbürgermeister rief nochmals zur Vermeidung sozialer Kontakte auf. Es komme darauf an, dass Infektionsketten wieder zurückverfolgt und dass Krankenhäuser alle schwer erkrankten Personen gut versorgen können. Trotz allem zeigte sich Kuhn zuversichtlich, die Pandemie gemeinsam bewältigen zu können. Wenn die Impfungen in Stuttgart kommen, bitte er möglichst viele Menschen, sich impfen zu lassen, sagte Kuhn.