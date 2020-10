50,5 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen: Damit hat die Stadt Stuttgart den kritischen Wert von 50 am Samstag überschritten. Was das bedeutet, hatte OB Fritz Kuhn (Grüne) bereits erläutert.

Die Stadt Stuttgart hat die kritische Grenze von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Landeshauptstadt liegt bei 50,5, wie das Landesgesundheitsamt am Samstag (Stand: 16 Uhr) mitteilte.

Auch der Sprecher der Stadt, Sven Matis, twitterte am Abend die Zahlen. "Somit gilt die sogenannte Eingriffsstufe (ab 50)", lautete sein Resumee.

#coronavirus in @stuttgart_stadt: 82 neue Infektionsfälle gemeldet. Die Stadt weist somit eine 7-Tage Inzidenz von 50,5 auf. Das hat das Landesgesundheitsamt am Samstagabend berechnet. Somit gilt die sogenannte Eingriffsstufe (ab 50).

Maskenpflicht innerhalb des Cityrings angekündigt

In diesem Fall werde die Stadt für öffentliche Plätze in der Innenstadt eine Maskenpflicht erlassen, hatte Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) am Freitag angekündigt. Außerdem sollen die Auflagen für private Feiern verschärft und die erlaubten Teilnehmerzahlen mehr als halbiert werden: Private Feiern sollen auf 10 Personen, private Feiern in öffentlichen Räumen wie Gaststätten auf 25 Personen begrenzt werden. Für bestimmte Schulklassen wird ein entzerrter Schulbeginn angestrebt, zur Entlastung des öffentlichen Nahverkehrs. An die Wirtschaft appellierte Kuhn, wieder vermehrt auf Homeoffice zu setzen. Ebenfalls im Gespräch sei ein nächtliches Alkoholverkaufsverbot.

OB Fritz Kuhn hat einschneidende Maßnahmen angekündigt für den Fall, dass in #Stuttgart die Zahlen der Infektion mit dem #Coronavirus weiter ansteigen und die Marke von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tage gerissen werden.

Kuhn hatte am Freitag mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und zehn weiteren Verantwortlichen deutscher Großstädte über Maßnahmen beraten, die den neuen Stuttgarter Entscheidungen ähneln. In zwei Wochen wollen die Stadtoberhäupter laut Kuhn erneut diskutieren.